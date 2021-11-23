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Депутаты ГД в основном чтении бюджета одобрили поправки о повышении прожиточного минимума

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 13:50
Экономика
Депутаты ГД в основном чтении бюджета одобрили поправки о повышении прожиточного минимума
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 23 ноября. Государственная дума при изучении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы поддержала поправки президента РФ, обеспечивающие ускоренное повышение прожиточного минимума в следующем году.

В изначальной редакции проекта трехлетнего федерального бюджета на будущий год закладывалась индексация величины прожиточного минимума на 2,5%. На прошлой неделе глава государства Владимир Путин предложил поднять на 2022 год прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции.

Таким образом, прожиточный минимум достигнет 12 654 рублей, а МРОТ увеличится до 13 890 рублей.

Объем налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации уже по итогам 10 месяцев на 37% превзошел прошлогодний результат. Тенденция может продолжиться, озвучил предположение глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

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госдума поправки федеральный бюджет
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