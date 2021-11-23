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Ходаренок: противоспутниковое оружие поможет России повысить национальную безопасность

Армия
Ходаренок: противоспутниковое оружие поможет России повысить национальную безопасность
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. Китай и США уже обзавелись противоспутниковым оружием, поэтому России также необходимо его иметь, заявил полковник в отставке Михаил Ходаренок.

В эфире «Вести FM» военный эксперт высоко оценил успешные испытания российской противоспутниковой системы «Нудоль», отметив, что РФ должна иметь такое вооружение в своем арсенале для обеспечения национальной безопасности. По его словам, хотя все политики говорят, что необходимо предотвратить милитаризацию космоса, на самом деле она уже произошла, передает «ПолитРоссия».

«Взять, например, самолет ВВС США X-37B, на который достаточно установить малокалиберную пушку. В условиях околоземного пространства это оружие будет чрезвычайно эффективным», – рассказал Ходаренок.

Он подчеркнул, что китайские и американские военные уже имеют ракеты для поражения спутников, поэтому подобные разработки нужны и нашей стране. По его словам, система «Нудоль» может выполнять сразу две задачи: обеспечивать защиту спутниковой группировки и поражать космические аппараты потенциального противника. Ходаренок процитировал Сталина, объясняя необходимость развития в России противоспутниковых систем.

«Или вы будете обладать такими возможностями, или, как говорил товарищ Сталин, вас сомнут», – добавил полковник.

Ранее сообщалось, что испытания комплекса ПРО «Нудоль» вызвали острую реакцию в США и других странах НАТО. В Пентагоне признались, что американцы теряют превосходство над другими государствами в космической сфере, передает RT.

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космос оружие ходаренок нудоль
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