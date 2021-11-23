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Месси назвал главных фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 13:46
Спорт
Месси назвал главных фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022
Global Look Press  /  JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de

Париж, 23 ноября. Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью изданию Marca назвал главных фаворитов Лиги чемпионов нынешнего сезона. 

Форвард обратил внимание, что парижане являются одними из претендентов на победу в престижнейшем клубном турнире Европы, однако команде необходимо сыгрываться.

«Не буду отрицать, что на бумаге мы являемся одним из главных претендентов на триумф. Но нам еще предстоит развиваться, чтобы стать по-настоящему сильной командой. «ПСЖ» нужно сыграться и стать командой. У нас есть большие игроки для осуществления этой цели», — сказал 34-летний футболист.

Месси отметил, что за титул будут также бороться английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», мадридские «Реал» и «Атлетико».

«Есть много команд, которые способны побороться за нынешнюю Лигу чемпионов», — резюмировал аргентинец.

Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В финале турнира прошлого сезона подопечные Томаса Тухеля обыграли «Сити» со счетом 1:0.

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Лионель Месси лига чемпионов псж
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