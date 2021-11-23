Банк России обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 23 ноября. Позиции рубля ослабли к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США увеличился на 1,38 рубля, до 74,83 руб. за единицу. Европейская валюта подорожала сразу на 1,40 рубля и оказалась на уровне 84,17 рубля.

Торги Мосбиржи также открылись ростом курсов доллара и евро. Американская валюта по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии поднялась на 6,75 копейки и достигла 74,887 рубля. Биржевой курс евро возрос на 31,75 копейки, до 84,167 рубля.

Сворачивание стимулирования со стороны Федерального резерва и скорое повышение процентной ставки являются важными факторами. Именно с ними связано повышение курса доллара по отношению к рублю, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.