Депутат Елин из Нижневартовска отремонтировал остановку фанерой и вызвал возмущение в Сети

Нижневартовск, 23 ноября. Депутат думы города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе Павел Елин отремонтировал остановку общественного транспорта листом фанеры. Однако итоги ремонта вызвали возмущение пользователей Сети.

Результатами ремонта остановки депутат поделился на своей странице в соцсети Instagram. Он уточнил, что 17 ноября к нему обратилась местная жительница с жалобой на состояние объекта. Женщина сообщила, что из-за отсутствия стекла в павильон задувает ветер.

Пост с ремонтом остановки собрал множество комментариев, в которых пользователи высказывали свое мнение о проведенном ремонте. Некоторые называли такую работу позором, а некоторые задались вопросом, почему проем закрыли не стеклом, а фанерой. Комментаторы отмечали, что из-за непрозрачного материала горожане не смогут увидеть приближающийся к остановке автобус.

instagram.com / @elin_pavel_

Однако в гордуме Нижневартовска объяснили, что фанера в проеме остановки — временное решение. Там отметили, что в ближайшее время на ее место будет вставлено стекло, передает РИА Новости.

Крымчане ранее показали остановку после ремонта, от которой становится «и смешно, и грустно». Люди в комментариях возмутились от увиденного и назвали это «откровенной халтурой».