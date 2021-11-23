Леонков объяснил, как выстрел в воздух из Javelin в Донбассе сыграет против Украины и США

Киев, 23 ноября. Единичное и очень странное использование американского ПТРК в Донбассе поставило в неловкое положение как саму Украину таки и ее заокеанских партнеров.

Поставки американской техники вооруженным силам Украине, и в частности так называемая помощь в виде ПТРК Javelin и старых «Стингеров», никакого особого влияние на ситуацию в Донбассе не окажут. Особенно если учесть, как странно украинские военные демонстрируют «поражающие способности» американской техники в боевых условиях.

Таким мнением с журналистами поделился российский военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения Минобороны Украины о первом применении противотанкового ракетного комплекса Javelin на линии разграничения в Донбассе. Он, в частности, отметил, что вышеупомянутые ПТРК уже не раз ставили украинских военных, да и высшее руководство страны в крайне неловкое положение.

ФБА «Экономика сегодня» /

Дело в том, что в технике использования Javelin есть масса ограничений, на что уже не раз жаловались многие украинские эксперты. Одна из самых частых проблем — это возраст этих комплексов. США ведь действительно поставляют Киеву списанное оружие, вышедшее из эксплуатации. Из-за этого украинские военные уже не раз оконфузились во время испытаний на полигонах. Первое боевое применение тоже вышло очень странным. Вообще сообщения представителей Минобороны Украины больше похожи на фейк, элемент информационной войны.

«С военной точки зрения нет подтверждения, что они что-то поразили. Поразили они там бронетехнику, автомобиль или какое-то отдельно стоящее здание. Никак это не подтверждается, кто-то на кого-то ссылается, но доказательств нет. Если бы это действительно произошло, остатки американской ракеты были бы обнаружены представителями Донецкой или Луганской народной республики и об это обязательно сообщили, показывая, что вот — Украина применяет американское оружие. Это хороший информационный ход для Донецка с Луганском, так что скрывать бессмысленно. А так, куда они стреляли? В воздух? В конечном итоге этот выстрел в воздух, а скорее просто в медиапространство, сыграет против Киева и Вашингтона. Украинцы бьют по репутации США такими «стрельбами», за что будут наказаны», — проанализировал странное поведение украинских военных Леонков.

Эксперт также отметил, что США с Украиной специально поднимают информационный шум, заявляя о концентрации войск у границ и призрачной российской угрозе, чтобы оправдать новые транши военной помощи, внеплановые учения ВМСУ и НАТО, обострившие ситуацию во всем регионе. Вашингтон целенаправленно поддерживает напряженную обстановку, показывая, что Украина может стать источником эскалации или провокаций против России.

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