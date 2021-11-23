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Дипломат Лицзянь: председатель КНР Цзиньпин пригласил Путина на открытие Олимпиады

Политика
Дипломат Лицзянь: председатель КНР Цзиньпин пригласил Путина на открытие Олимпиады
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 23 ноября. Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу подготовки визита главы РФ Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Соответствующим заявлением дипломат поделился во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, в 2014 году председатель Китая Си Цзиньпин был приглашен на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. На этот раз он пригласил российского коллегу для участия в соответствующем мероприятии в Пекине, добавил Лицзянь.

«Президент Путин с радостью принял это приглашение», — подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее депутат Госдумы РФ VI и VII созывов Александр Шерин рассказал, что глава США Джо Байден подтвердил обсуждение в Вашингтоне возможности дипломатического бойкота Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Китае. По словам политика, даже если американцы и объявят бойкот, то на сами Игры это никак не повлияет.

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