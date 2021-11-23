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Лавров: санкции Запада против «СП-2» являются вопиющим примером односторонних рестрикций

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 13:36
Политика
Лавров: санкции Запада против «СП-2» являются вопиющим примером односторонних рестрикций
Пресс-служба МИД РФ

Москва, 23 ноября. Ограничительные меры в отношении газопровода «Северный поток — 2» являются вопиющим примером односторонних и политически мотивированных рестрикций Запада, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующим заявлением глава российского внешнеполитического ведомства поделился на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных, односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд: по поводу и без повода, как говорится. И, конечно, вопиющий пример — это то, что творят с "Северным потоком — 2"», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава офиса ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов заявил, что Вашингтон пускается во все тяжкие и отдает на аутсорс Украине борьбу с «Северным потоком — 2». По его словам, это может привести к подавлению суверенитета Германии и уничтожению экономики Евросоюза.

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лавров мид рф запад
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