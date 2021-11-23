Apple начала терять позиции на российском рынке из-за дефицита iPhone

Москва, 23 ноября. Россияне столкнулись с проблемами в процессе покупки iPhone 13 вскоре после старта продаж. Компания Apple не смогла обеспечить покупателей достаточным количеством гаджетов.

Компания Apple столкнулась с проблемой поставок смартфонов в Россию. Так, iPhone 13 Pro Max в голубом оттенке доступен для покупателей лишь по предзаказу на сайте — срок доставки составит две-три недели. Фирменные магазины также продают смартфоны исключительно с ожиданием поставок до восьми недель, передает «Коммерсант».

Дефицит моделей iPhone 13 Pro Max спровоцировал рост спроса на базовые iPhone 12 и iPhone 11 и привел к потере позиций техногиганта на российском рынке. Так, компания занимала третье место на рынке смартфонов и уступала лишь Samsung и Xiaomi. Однако проблемы с поставками могут привести к тому, что Apple окажется на четвертой строчке, а ее место займет Realme.

Помимо проблем с поставками, Apple также столкнулась с багами сборки iPhone 12. Компания начала отзывную компанию моделей в России.