Брянского рецидивиста арестовали за прокол колеса чужого автомобиля

Брянск, 23 ноября. Полицейские задержали вандала, проколовшего колесо автомобиля женщины, отлучившейся с ребенком в магазин.

По версии следствия, обвиняемый проколол колесо автомобиля около многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Володарском районе Брянска, воспользовавшись тем, что женщина зашла со своим ребенком в соседний магазин, сообщает РИА «Стрела». Когда гражданка увидела это и потребовала прекратить портить имущество, злоумышленник заявил, что она неправильно припарковалась.

Прибывшие полицейские задержали нарушителя, который оказался владельцем расположенных рядом с инцидентом торговых точек. Ранее он уже неоднократно привлекался к различным видам ответственности. На хулигана был составлен административный протокол, по решению суда он был арестован на трое суток.

Ранее ФАН сообщал о том, что полицейские в Брянской области задержали на трассе Р-120 пенсионера, который дважды выстрелил в участкового полиции в поселке Белые Берега.