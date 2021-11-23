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Брянского рецидивиста арестовали за прокол колеса чужого автомобиля
Происшествия
Брянского рецидивиста арестовали за прокол колеса чужого автомобиля
pixabay.com  / 

Брянск, 23 ноября. Полицейские задержали вандала, проколовшего колесо автомобиля женщины, отлучившейся с ребенком в магазин.

По версии следствия, обвиняемый проколол колесо автомобиля около многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Володарском районе Брянска, воспользовавшись тем, что женщина зашла со своим ребенком в соседний магазин, сообщает РИА «Стрела». Когда гражданка увидела это и потребовала прекратить портить имущество, злоумышленник заявил, что она неправильно припарковалась.

Прибывшие полицейские задержали нарушителя, который оказался владельцем расположенных рядом с инцидентом торговых точек. Ранее он уже неоднократно привлекался к различным видам ответственности. На хулигана был составлен административный протокол, по решению суда он был арестован на трое суток.

Ранее ФАН сообщал о том, что полицейские в Брянской области задержали на трассе Р-120 пенсионера, который дважды выстрелил в участкового полиции в поселке Белые Берега.

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суд арест хулиган
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