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Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии из-за ДТП в Болгарии

Политика
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии из-за ДТП в Болгарии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи со смертельным ДТП в Болгарии. Об этом сообщил Кремль.

В Администрации президента РФ опубликовали телеграмму, которую Путин направил Пендаровскому. Речь идет о ДТП с участием граждан Северной Македонии в Болгарии. В результате аварии погибли дети и подростки, отмечается в сообщении.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны», — написал глава государства.

Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее стало известно, что около 50 человек погибли при аварии туристического автобуса в Болгарии. Среди жертв находились 12 детей.

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Все новости / Политика / Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии из-за ДТП в Болгарии
путин болгария северная македония
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