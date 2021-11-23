Кевин Спейси заплатит $31 млн за нарушение контракта на съемках «Карточного домика»

Лос-Анджелес, 23 ноября. Арбитражный суд предписал взыскать с актера Кевина Спейси 31 млн долларов продюсерской компании Media Rights Capital. такую сумму ущерба актер должен возместить за нарушение контракта на съемках сериала «Карточный домик».

Договор, который подписал Спейси, запрещал сексуальные домогательства на рабочем месте. Однако впоследствии актер был уволен из-за обвинений в неправомерном поведении, домогательствах на съемочной площадке и за ее пределами, что повлекло издержки и сокращения выплат от Netflix. Совершенные Спейси нарушения стали причиной сокращения нескольких серий проекта, пишет «Культуромания».

Голливудская звезда пыталась оспорить иск. По его мнению, обвинения в домогательствах не позволяли киностудии расторгать с ним контракт, а его увольнение было связано с экономическими и деловыми мотивами. Суд встал на сторону киностудии и теперь артисту и его кинокомпаниям M. Profitt Productions и Trigger Street Productions придется выплатить компенсацию.

Кевин Спейси попал в центр скандала после судебного дела по иску Media Rights Capital. Свидетели рассказали, что артист приставал к помощнику продюсера и молодому артисту, отметив, что актер вел себя «как настоящий хищник».