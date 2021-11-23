NFC и тепловизор вошли в список важных функций при выборе смартфона для активного отдыха

Москва, 23 ноября. Смартфоны, предназначенные для туристов, должны отличаться не только повышенной прочностью, но и удобным функционалом, чтобы выручать владельца в самых необычных ситуациях. Эксперты объяснили, на что следует обратить внимание при покупке гаджетов.

Современные техногиганты могут предложить покупателям огромное разнообразие смартфонов на любой вкус и кошелек. Однако далеко не все из них подойдут туристам и поклонникам активного отдыха. Так, любителям экстрима следует обратить внимание на модели, оснащенные защитой от падения. Кроме того, разумнее будет отдать предпочтение смартфонам, защищенным от влаги, пыли и перепадов температуры, передает портал «Информация, культура, развлечения».

Туристам также советуют обратить внимание на такие характеристики, как автономность и функционал. Надежные смартфоны должны быть оснащены NFC, чтобы не остаться без денег в неподходящий момент, а тепловизор поможет в обнаружении утечек тепла и неисправностей электропроводки. Не стоит забывать также о важности мощного процессора и запасного слота для второй SIM-карты.

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