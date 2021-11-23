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США предостерегли Израиль от дальнейших диверсий на ядерных объектах Ирана

Весь мир
США предостерегли Израиль от дальнейших диверсий на ядерных объектах Ирана
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 23 ноября. Официальные лица США предостерегли Израиль от дальнейших атак на иранские ядерные объекты из-за их контрпродуктивности и сопутствующего ускорения развития ядерной программы Ирана.

Дополнительно отмечено, что Тегеран укрепил собственную защиту от кибератак, что сильно усложняет взлом научно-исследовательской инфраструктуры.  

Израиль, в свою очередь, отказывается от прекращения диверсий на иранских ядерных объектах, указывая на свое стремление к защите от «ядерного прорыва» Тегерана. Еще 21 ноября советник Израиля по национальной безопасности Эяль Хулата заявил, что «Иран не пойдет на уступки только потому, что мы его вежливо попросим».

29 ноября в Вене начнется седьмой раунд переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который в 2015 году был заключен между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и ЕС — с другой. В соответствии с документом, Тегеран сворачивал свою ядерную программу в обмен на отмену международных экономических санкций.

Однако в 2018 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из ядерной сделки и возобновлении санкций. После неоднократных попыток вернуть США за стол переговоров Иран объявил себя свободным от исполнения пунктов СВПД и возобновил ядерные исследования.

В своем последнем отчете Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценило иранские запасы обогащенного до 60% урана в 17,7 килограмма. Сейчас Иран по своим технологическим возможностям приблизился к возможности создания ядерного оружия.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Ирана и руководитель иранской переговорной группы в Вене Али Багери Кани отметил, что Вашингтон должен «принять реальность» и согласиться снять все санкции с Тегерана. Он добавил, что иранцы терпеливы и уже прошли долгий путь, так что в случае провала венских переговоров республика продолжит полагаться на внутренние возможности и резервы.

Специальный посланник США по Ирану Роберт Мэлли рассказал о проработке американским руководством собственных действий на случай неудачи при восстановлении СВПД. В частности, рассматривается возможность заключения промежуточной сделки с Ираном. В соответствии с ней Тегеран мог бы заморозить дальнейшее обогащение урана в обмен на снятие части санкций. Это также теоретически позволило бы оттянуть время для переговоров и снизить активность Израиля в отношении иранских ядерных объектов.

В последние два года сотрудники израильских спецслужб провели ряд диверсий на территории Исламской республики и ликвидировали нескольких ученых-ядерщиков, последним из которых стал Мохсен Фахризаде. Причастность Израиля к подрывной деятельности косвенно подтверждал экс-глава «Моссада» Йоси Коэн.

Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с целью подрыва экономики исламской республики, которая продает основную часть добытой ею нефти Китаю — основному экономическому и геополитическому конкуренту Вашингтона. Администрация Джо Байдена, как и руководство Ирана, декларирует стремление к возрождению СВПД, однако стороны не могут сойтись на том, что должно последовать раньше: отмена санкций или сворачивание ядерной программы.

Израиль же выступает резко против возрождения ядерной сделки, считая, что снятие экономических санкций лишь ускорит создание иранского ядерного оружия. В качестве действенной меры по замедлению этого процесса еврейское государство воспринимает диверсии на ядерных объектах. Однако на сегодняшний день эти атаки наоборот способствуют форсированной модернизации иранского оборудования, укреплению кибербезопасности и интенсификации ядерных исследований.

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