Жириновский описал депутата Рашкина аббревиатурой ЧМО

Москва, 23 ноября. Глава ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз раскритиковал скандального депутата от КПРФ Валерия Рашкина и его партию.

По его словам, у ЛДПР есть внутрипартийное понятие ЧМО, что означает — «человек, мешающий обществу».

«Бывает, партии мешают, уже будут называть не ЧМО, а ПМО — партия, мешающая обществу... Дело не в Рашкине и не в убитом лосе. Целая политическая структура 120 лет мешает», — сказал он.

Вместе с тем Жириновский добавил, что КПРФ якобы действует деструктивно с самого своего создания.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали Рашкина с тушей лося в багажнике его автомобиля. Позже политик признался в правонарушении.