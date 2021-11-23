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Жириновский описал депутата Рашкина аббревиатурой ЧМО

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 13:29
Политика
Жириновский описал депутата Рашкина аббревиатурой ЧМО
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 23 ноября. Глава ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз раскритиковал скандального депутата от КПРФ Валерия Рашкина и его партию.

По его словам, у ЛДПР есть внутрипартийное понятие ЧМО, что означает — «человек, мешающий обществу».

«Бывает, партии мешают, уже будут называть не ЧМО, а ПМО — партия, мешающая обществу... Дело не в Рашкине и не в убитом лосе. Целая политическая структура 120 лет мешает», — сказал он.

Вместе с тем Жириновский добавил, что КПРФ якобы действует деструктивно с самого своего создания.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали Рашкина с тушей лося в багажнике его автомобиля. Позже политик признался в правонарушении.

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