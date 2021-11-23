Журналисты Handelsblatt не верят, что Шольц справится с кризисом на посту канцлера ФРГ

Берлин, 23 ноября. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц пока не занял пост, но уже сталкивается с первым кризисом, пишут журналисты издания Handelsblatt.

Авторы материала отметили, что Шольц всегда позиционировал себя политиком, который может предвидеть грядущие тренды, но сейчас он не проявляет активности в борьбе с коронавирусом, а его образ кризис-менеджера дал трещину.

В частности, во время предвыборной гонки Шольц пообещал не вводить всеобщий карантин, сделать пенсии стабильными, а также вкладывать инвестиции в борьбу с изменением климата. Как отмечают авторы статьи, «стабильность в период перемен», которую Шольц обещает гражданам, может быть весьма обманчивой.

Фактически сейчас политик может нарушить все свои обещания и спровоцировать разочарование среди тех, кто голосовал за его партию на выборах, заключили журналисты.

Ранее публицист, политический аналитик Юрий Голубь высказал мнение, что Германия оказывается уязвима для внешнего давления в вопросе «Северного потока — 2». Внутриполитическая борьба в ФРГ определит судьбу газопровода.