Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 13:31
13:29
Происшествия
Предварительное слушание по делу о ликвидации «Мемориала» продолжится 29 ноября
13:28
Политика
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии из-за ДТП в Болгарии
13:23
Общество
Эдгард Запашный о QR-кодах и «странностях» COVID-19: Вопросов много, ответов не хватает
13:21
Общество
Кевин Спейси заплатит $31 млн за нарушение контракта на съемках «Карточного домика»
13:18
Политика
Депутат НС ДНР Попова назвала возможные причины поставок вооружения Украине из США
13:18
Происшествия
Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Хованский отказался от сделки со следствием
13:17
Технологии
NFC и тепловизор вошли в список важных функций при выборе смартфона для активного отдыха
13:17
Происшествия
Брата Хабиба опознали как водителя наехавшего на полицейского авто в Махачкале
13:17
Политика
Жириновский описал депутата Рашкина аббревиатурой ЧМО
13:15
Политика
Журналисты Handelsblatt не верят, что Шольц справится с кризисом на посту канцлера ФРГ
Все новости

Марадону похоронили без сердца после слухов о возможной краже

Спорт
Марадону похоронили без сердца после слухов о возможной краже
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Буэнос-Айрес, 23 ноября. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был захоронен без сердца, так как медики опасались его кражи группой радикальных фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата». Об этом рассказал врач и журналист Нельсон Кастро, передает газета Marca.

По словам медика, о планах болельщиков стало известно и сердце было извлечено, в том числе потому что оно было нужно для изучения. Кастро отметил, что так можно понять настоящую причину смерти Марадоны, пишет RT.

У футболиста было множество зависимостей, которые его губили, но при этом он имел очень крепкое тело, заявил врач. Его сердце было тяжелее и больше обычного почти в два раза, что часто бывает у футболистов. Но у Марадоны была сердечная недостаточность, отметил Кастро.

«У него было сердце спортсмена, которое само по себе большое, оно было увеличено из-за чего-то другого. Это было из-за сердечной недостаточности», — цитирует его телеканал «360».

Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что смерть легенды наступила из-за плохого лечения. По его словам, медики совершили множество ошибок, из-за которых в теле футболиста скопилось немало воды.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Марадону похоронили без сердца после слухов о возможной краже
футбол похороны марадона
Комментировать