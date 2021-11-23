Марадону похоронили без сердца после слухов о возможной краже

Буэнос-Айрес, 23 ноября. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был захоронен без сердца, так как медики опасались его кражи группой радикальных фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата». Об этом рассказал врач и журналист Нельсон Кастро, передает газета Marca.

По словам медика, о планах болельщиков стало известно и сердце было извлечено, в том числе потому что оно было нужно для изучения. Кастро отметил, что так можно понять настоящую причину смерти Марадоны, пишет RT.

У футболиста было множество зависимостей, которые его губили, но при этом он имел очень крепкое тело, заявил врач. Его сердце было тяжелее и больше обычного почти в два раза, что часто бывает у футболистов. Но у Марадоны была сердечная недостаточность, отметил Кастро.

«У него было сердце спортсмена, которое само по себе большое, оно было увеличено из-за чего-то другого. Это было из-за сердечной недостаточности», — цитирует его телеканал «360».

Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что смерть легенды наступила из-за плохого лечения. По его словам, медики совершили множество ошибок, из-за которых в теле футболиста скопилось немало воды.