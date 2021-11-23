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Депутат Гутенев назвал тщетными новые санкции США против «Северного потока — 2»

Политика
Депутат Гутенев назвал тщетными новые санкции США против «Северного потока — 2»
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 23 ноября. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев раскритиковал анонсированные санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

По мнению парламентария, Россия уже привыкла к нарушению принципов международного права и правил Всемирной торговой организации со стороны США. Практика показала, что все усилия против «СП-2» являются тщетными, отметил он. Попытки осложнить введение газопровода в эксплуатацию продолжатся и дальше, убежден Гутенев.

«Абсолютно уверен, что серьезных последствий это не вызовет. Однако нам нужно внимательно фиксировать все недружественные шаги не только со стороны зарубежных государств, но и со стороны отдельных персонажей», — высказался депутат в беседе с RT.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил анонсированные ранее новые санкции Вашингтона против российского газопровода «Северный поток — 2». По словам Антонова, эти ограничения неприемлемы и нарушают международное право.

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