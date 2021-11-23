Глава Казахстана Токаев получит полномочия председателя партии «Нур Отан» от Назарбаева

Нур-Султан, 23 ноября. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передаст полномочия лидера партии «Нур Отан» действующему главе республики.

Как сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай, полномочия председателя партии будут переданы Касым-Жомарту Токаеву. Это состоится в ближайшее время.

«Назарбаев подчеркнул, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии», — высказался Укибай.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что развитие интеграционных процессов и стратегическое партнерство отвечают долгосрочным интересам России и Казахстана. По его словам, Дипломатические отношения между Москвой и Нур-Султаном продолжаются уже 29 лет.