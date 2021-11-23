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Песков заявил о глубокой обеспокоенности Кремля из-за провокаций ВСУ в Донбассе

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 13:10
Политика
Песков заявил о глубокой обеспокоенности Кремля из-за провокаций ВСУ в Донбассе
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 23 ноября. Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе, а также попытками Киева решить конфликт военным путем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Республики Донбасса никогда не становились возмутителями спокойствия в регионе и не устраивали никаких провокаций, заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, может ли он гарантировать, что активизации боевых действий не будет со стороны Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Он также подчеркнул, что нельзя ассоциировать перемещения ВС РФ по российской территории с какими-либо злыми намерениями.

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