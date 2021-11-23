Избирательная комиссия Ливии завершила прием заявок кандидатов на пост президента

Триполи, 23 ноября. Высшая национальная избирательная комиссия Ливии объявила, что завершился этап подачи заявок кандидатов на президентские выборы, проведение которых запланировано на 24 декабря.

Согласно последним официальным данным, опубликованным ВИК, по состоянию на вечер воскресенья приняты документы от 61 человека. Однако к концу понедельника число представивших заявки превысило 85.

Избиркому предстоит проверить данные, рассмотреть апелляции, а затем огласить окончательный список допущенных кандидатов. Кроме того, количество человек, подавших документы на участие в парламентских выборах, достигло 1534.

Поскольку число желающих побороться за пост президента увеличилось, Совет ВИК решил провести во вторник, 23 ноября, пресс-конференцию, посвященную завершению приема документов, следующим этапам и распространению избирательных бюллетеней.

Представитель избиркома разъяснил, что оперативный департамент согласно условиям, предусмотренным соответствующим законодательством, изучает и проверяет заявки кандидатов на президентские выборы. Предварительный список допущенных к участию обнародуют через два дня, а после проверки апелляционным комитетом опубликуют окончательный.

Ранее ливийский активист и бывший глава Управления СМИ не исключил давления и угроз, поэтому призвал защитить избирком и декабрьские выборы от возможной эскалации.