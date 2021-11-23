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Экс-глава РФС Колосков поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Мальме»

Спорт
Экс-глава РФС Колосков поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Мальме»
wikipedia.org  /  Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Москва, 23 ноября. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» с «Мальме» в Лиге чемпионов.

По его словам, у петербургской команды есть все шансы на победу, поскольку она очевидно превосходит шведский «Мальме».

«Все будет зависеть от подготовки команды к этому матчу. Всегда подчеркиваю, что клуб играет в зависимости от уровня предматчевой работы. Физические, тактические компоненты будут решающими. По мастерству «Зенит» превосходит «Мальме»», — сказал Колосков журналистам.

По результатам встречи подопечные Сергея Семака могут гарантировать себе третье место в группе престижнейшего клубного европейского турнира и выход в плей-офф Лиги Европы. Для этого сине-бело-голубым достаточно не проиграть.

Встреча пройдет 23 ноября в Швеции, старт — в 23:00 по московскому времени. Наставник «Зенита» Семак сообщил, что иранский форвард Сердар Азмун не сможет сыграть против шведов. По словам специалиста, у форварда диагностирован мышечный спазм, передает RT.

Ранее бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал «Зенит» фаворитом в матче против «Мальме».

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Все новости / Спорт / Экс-глава РФС Колосков поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Мальме»
футбол Зенит лига чемпионов мальме
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