Экс-глава РФС Колосков поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Мальме»

Москва, 23 ноября. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» с «Мальме» в Лиге чемпионов.

По его словам, у петербургской команды есть все шансы на победу, поскольку она очевидно превосходит шведский «Мальме».

«Все будет зависеть от подготовки команды к этому матчу. Всегда подчеркиваю, что клуб играет в зависимости от уровня предматчевой работы. Физические, тактические компоненты будут решающими. По мастерству «Зенит» превосходит «Мальме»», — сказал Колосков журналистам.

По результатам встречи подопечные Сергея Семака могут гарантировать себе третье место в группе престижнейшего клубного европейского турнира и выход в плей-офф Лиги Европы. Для этого сине-бело-голубым достаточно не проиграть.

Встреча пройдет 23 ноября в Швеции, старт — в 23:00 по московскому времени. Наставник «Зенита» Семак сообщил, что иранский форвард Сердар Азмун не сможет сыграть против шведов. По словам специалиста, у форварда диагностирован мышечный спазм, передает RT.

Ранее бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал «Зенит» фаворитом в матче против «Мальме».