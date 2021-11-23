Турецкая лира обвалилась более чем на 17% за день из-за неуступчивости Эрдогана

Анкара, 23 ноября. Свободное падение турецкой лиры бьет все рекорды, поскольку политика правительства Реджепа Тайипа Эрдогана по снижению процентных ставок толкает страну все глубже в кризис.

Во вторник курс национальной валюты республики упал более чем на 17%, впервые преодолев отметку 13 лир за доллар. По данным Bloomberg, антирекорд составил 13,45 к 1. После достижения данного пика позиции лиры несколько укрепились. К моменту публикации соотношение составило 12,38 к 1.

Таким образом, 11-дневная серия скачков курса турецкой валюты является самой продолжительной за последние 20 лет. Только в ноябре лира потеряла почти треть своей стоимости.

I can’t keep track of this.



13.40 Turkish Lira per USD.



US Dollar appreciated by nearly 18% in a single day pic.twitter.com/iZhfCaNWQv — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 23, 2021

На фоне обрушения президент Турции провел встречу с руководителем Центрального банка (ЦБ) республики Шахапом Кавджиоглу, сообщило агентство Bloomberg Ht. Источники не сообщают детали этих переговоров.

Это экономическая война

Сегодняшний обвал произошел после того, как накануне Эрдоган вновь настойчиво выступил с защитой стратегии по снижению ключевых ставок.

«Мы видим, как ведутся игры с обменным курсом и процентными ставками. Мы выходили из каждой борьбы, в которую вступали, с честью, занимая сильную позицию. С помощью Аллаха и при поддержке нашего народа мы выйдем из этой экономической войны за независимость с победой», — заявил турецкий лидер 22 ноября.

После того как 18 ноября Центробанк понизил базовую процентную ставку с 16% до 15%, рост цен на товары и услуги в стране ускорился. С сентября Турция снизила ключевые ставки на 4%. Инвесторы жалуются, что денежно-кредитная политика Анкары становится все более иррациональной и непредсказуемой.

Лира однозначно является худшей валютой на развивающихся рынках в этом году. Аналитики считают безрассудным и преждевременным смягчение денежно-кредитной политики в период, когда в стране сохраняется высокая инфляция (почти 20% по официальным данным), а экономика находится на этапе восстановления после пандемии.

The Chilean peso has lost 14% of its value this year. That's only behind the Turkish lira and Argentine peso for worst in emerging markets. pic.twitter.com/FhjB7IPSwn — Daniel Cancel (@DanCancel) November 21, 2021

В целом курс турецкой валюты снижается с начала 2018 года из-за целого ряда факторов: геополитической напряженности с Западом, дефицита текущего счета, сокращения валютных резервов и растущего долга и, что наиболее важно, отказа повышать процентные ставки для снижения инфляции.

Призывы к досрочным выборам

На фоне роста цен и ухудшающейся экономической обстановки в турецком обществе усилились разговоры о досрочных выборах. 17 ноября руководитель «Республиканской партии народов» (РНП) Кемаль Кылычдароглу и лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер единогласно призвали правительство Эрдогана сложить полномочия и провести досрочные выборы. На совместной пресс-конференции политики обвинили главу государства в развале экономики страны, некомпетентности, обнищании населения и давлении на Центральный банк.

Находящийся в тюрьме экс-сопредседатель прокурдской «Партии демократии народов» Селахаттин Демирташ также заявил, что для выхода из тяжелой ситуации нужно провести внеочередные выборы.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı https://t.co/SgydHBBIW6 pic.twitter.com/TIhOQRmehU — NTV (@ntv) November 17, 2021

Впрочем, по последним данным, почти треть жителей Турции также считают, что текущая ситуация требует проведения досрочного голосования. Однако президент республики исключил возможность организации внеочередного плебисцита в стране.

«О каких досрочных выборах речь? Выборы будут в июне 2023 года», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

На этом фоне бывший соратник действующего президента и нынешний лидер «Партии будущего» Ахмет Давутоглу назвал происходящее в стране «предательством». Он призвал лидеров всех политических партий начать настоящую «экономическую войну за независимость» от Эрдогана. 23 ноября политик проведет встречу с Кемалем Кылычдароглу, а 24-го — с Мераль Акшенер.

Bu artık cehalet değil İHANETTİR!



Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum.



Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 23, 2021

Напомним, что некогда несравнимый ни с кем по популярности президент Эрдоган теряет свой авторитет среди избирателей. Согласно опросу Avrasya, политик может проиграть во втором туре президентских выборов оппозиционным кандидатам. В очном противостоянии нынешний турецкий лидер уступит как ранее упомянутым Акшенер и Кылычдароглу, так и мэрам Анкары и Стамбула Мансуру Явашу и Экрему Имамоглу соответственно.

Кроме того, по данным MetroPoll, лишь 64% граждан считают, что нынешнее правительство неспособно разрешить экономический кризис. В то же время, по мнению 55% респондентов, финансовые сложности в стране не сможет урегулировать и оппозиция.