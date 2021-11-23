Скандальный мундиаль: как экс-агент ЦРУ помог Катару получить право на проведение ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу — самый популярный спортивный турнир планеты. А также это отличный шанс для страны-хозяйки мероприятия значительно улучшить свой имидж на мировой арене. В будущем году мундиаль примет Катар — в стране продолжается активная подготовка к чемпионату. Впрочем, как показало расследование агентства Associated Press (AP), она началась задолго до подачи заявки на проведение ЧМ-2022.

Журналисты утверждают, что ради проведения турнира Доха приложила немалые лоббистские усилия. Так, на протяжении нескольких лет государство Персидского залива сотрудничало с бывшим сотрудником ЦРУ для слежки за спортивными чиновниками, чтобы выиграть право принять у себя крупнейший футбольный праздник планеты.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, чем занимался экс-агент ЦРУ в Катаре и в каких скандалах успела запятнать себя Доха из-за мундиаля.

Former CIA officer helped 2022 World Cup host Qatar spy on top soccer officials, @AP investigation finds. https://t.co/BgEqcQKLxt — The Associated Press (@AP) November 23, 2021

Приманки и взятки

Согласно расследованию AP, власти Катара наняли экс-сотрудника Центрального разведывательного управления США Кевина Чалкера, чтобы шпионить за конкурентами, а также ключевыми футбольными чиновниками, которые, собственно, и выбрали страну-хозяйку ЧМ-2022 во время голосования в 2010 году.

Выяснилось, что некие лица выдавали себя за фотожурналистов, чтобы следить за заявками конкурирующих стран — США, Австралии, Южной Кореи и Японии. Кроме того, в соцсети Facebook была использована «приманка» в виде аккаунта с фотографиями привлекательной женщины. Эта страница применялась, чтобы подобраться к объекту слежки. Подробности данных «спецопераций» в материале расследования не раскрываются.

Оперативники, работающие на Чалкера и шейхов Персидского залива, также искали списки телефонных звонков по крайней мере одного высокопоставленного чиновника Международной федерации футбола (ФИФА) в преддверии голосования 2010 года.

Global Risk Advisers CEO Kevin Chalker is also a #Yale lecturer—because of course he is. pic.twitter.com/N2Tree1YeT — David Reaboi, Late Republic Nonsense (@davereaboi) July 3, 2020

Журналисты AP просмотрели сотни страниц документов из архивов структур Чалкера, в том числе отчет за 2013 год. В него были включены несколько фотографий со встречи коллег экс-сотрудника ЦРУ, на которую также были приглашены несколько футбольных чиновников.

Многие из документов, описывающих работу, которую проделали Чалкер и подконтрольные ему фирмы в интересах Катара, также указаны в иске, поданном американским предпринимателем Эллиоттом Бройди, известным своей критикой в адрес Катара. Он ранее оказывал активную финансовую поддержку республиканцам и кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Бизнесмен подал в суд на Чалкера и обвинил его в проведении широкомасштабной хакерской и шпионской кампании в интересах Дохи, в ходе которой были задействованы бывшие офицеры американской разведки для наблюдения за должностными лицами ФИФА. Согласно версии Бройди, хакеры также взломали его учетную запись электронной почты, а команда катарских лоббистов в Вашингтоне затем разослала электронные письма прессе в попытке дискредитировать предпринимателя.

Maybe try not breaking the law https://t.co/gRiMDkKwsS pic.twitter.com/3054LhQ0Vy — Kristan Kennedy (@KKennedy90016) March 27, 2018

Как утверждает AP, деятельность бывших сотрудников американских спецслужб далеко не всегда соответствовала интересам США. Штаты были крупнейшим соперником Дохи в борьбе за право проведения ЧМ-2022. Более того, в одном из документов Global Risk Advisors — консалтинговой компании Чалкера — Вашингтон назван «угрозой» для Катара.

Работа на сохранение лица

Стоит отметить, что слухи о возможном лоббировании заявки Катара обсуждались в СМИ и ранее. Так, в 2018 году лондонская газета The Sunday Times сообщала, что неназванные бывшие агенты ЦРУ помогали заявке Катара в 2010 году, распространяя фальшивую пропаганду о главных соперниках: США и Австралии. Продуманная кампания включала вербовку влиятельных людей (журналистов, блогеров) для критики заявок в этих западных государствах, чтобы создать впечатление, что в Штатах и Австралии граждане не поддерживают идею проведения мундиаля.

Mike Holtzman of BLJ and Bellwether's client list from *before* Christian signed a contract to do business with him: Bashar al Assad, Gadaffi, MEK, Qatar. Quite a client list.

Doesn't get much more craven than this, does it?

"PR Black Ops"

p.s. FIFA=MOBhttps://t.co/VfNcOGGFgg — K. Louise Neufeld ???????? (@ninaandtito) September 29, 2018

После того как заявка Катара все-таки победила, долгое время страну обвиняли в коррупции и покупке голосов жюри. В частности, в прошлом году прокуроры США заявили, что взятки за голосование в поддержку Катара получили бывший президент КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) Николас Леос и экс-глава Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тешейра.

В целом на Доху «свалилось» множество других проблем, включая бойкот со стороны ряда арабских государств и обвинения в нарушении прав рабочих-мигрантов. В этой связи услуги Кевина Чалкера снова пришлись как никогда кстати.

«Величайшим достижением проекта <...> на сегодняшний день стали успешные операции по проникновению, нацеленные на ярых критиков внутри организации ФИФА», — говорится в документе Global Risk Advisors.

На бумаге был представлен проект минимального бюджета, выделенного на оплату услуг Чалкера — 387 млн долларов США на 9 лет. Неясно, сколько в конечном итоге катарцы заплатили компании.

Qatar 2022 bid team 'sabotaged World Cup rivals' https://t.co/JM4CCAk2Ge — The Guardian (@guardian) July 29, 2018

Файлы, к которым получили доступ журналисты AP, также раскрывают усилия Global Risk Advisors по завоеванию симпатий принца Иордании Али бин аль-Хусейна — он безуспешно баллотировался на пост президента ФИФА в 2015 и 2016 годах.

Согласно документу от 2013 года, сотрудники компании Чалкера рекомендовали катарцам выделить деньги одной организации по развитию футбола, возглавляемой Али, чтобы укрепить репутацию Катара в мировом футболе.

H.R.H Prince Ali Bin Al-Hussein and H.E. Mr. Akbar Al Baker holding 2022 FIFA World Cup Qatar themed jerseys #AmmanTogether pic.twitter.com/9xY8n9pkak — Qatar Airways (@qatarairways) September 2, 2019

Общий объем работы Чалкера в Катаре неясен, но совершенно точно, что его компании выполняли задачи, не только напрямую связанные с чемпионатом мира.

В их число, например, входила программа Pickaxe («Кирка»), которая должна была собирать личную информацию и биометрические данные мигрантов, работающих в эмирате. Напомним, что из 2,8 миллиона жителей страны только 300 тысяч являются ее гражданами. Государство в значительной степени зависит от рабочей силы иностранного происхождения для строительства стадионов и другой инфраструктуры, необходимой для проведения турнира.

Кроме того, структурами Чалкера был представлен проект под названием Falconeye («Соколиный глаз»). Он подразумевал под собой план использования беспилотных летательных аппаратов для обеспечения наблюдения за портами и границами, а также в целях контроля над центрами проживания трудящихся-мигрантов.

Despite international pressure ahead of the 2022 World Cup, implementation of commitments by the Qatar government to protect the rights of migrant workers very slow and inconsistent https://t.co/PIIici6HeG pic.twitter.com/SPSMTHXfWa — Iain Levine (@iainlevine) November 22, 2021

Сложная история

Катар официально получил право на проведение ЧМ по футболу-2022 в декабре 2010 года, став первым государством региона, организующим данный турнир. Эмират позиционировал свою заявку как возможность преодолеть разрыв между арабским миром и Западом. В этом смысле Доха заручилась поддержкой всех государств-членов Лиги арабских государств (ЛАГ).

Однако проведение мундиаля в этой части света сразу вызвало много вопросов. Из-за знойной жары турнир пришлось перенести на зиму, что влияло на ход проведения клубных чемпионатов. Кроме того, довольно острым оказался вопрос алкоголя — в стране строго запрещено распитие спиртных напитков в общественных местах. В эмирате также практически полностью отсутствовала необходимая инфраструктура для столь масштабного чемпионата.

Hide that bottle: navigating alcohol taboos at Qatar World Cup https://t.co/LHWZhL6yHK pic.twitter.com/ofpKUInOaj — Nation Africa (@NationAfrica) November 20, 2021

На этом фоне многие усомнились, что Катар объективно мог опередить таких претендентов, как США, Австралия, Южная Корея и Япония. Впервые предположение о том, что эмират получил право проведения ЧМ-2022 незаконным путем, было высказано членом австралийской делегации Бонитой Мерсиадес в книге «Чего бы ни стоило: инсайдерская история методов ФИФА» в 2018 году.

Расследование журналистов The Sunday Times подтвердило данный тезис. Как утверждает издание, телекомпания Al-Jazeera подписала с ФИФА контракт на показ футбольных матчей на Ближнем Востоке и в Северной Африке с 2015 по 2022 годы. Общая сумма контракта составила 400 млн долларов, причем 100 млн были прямо прописаны как бонус футбольной федерации в случае, если Катар получит право на проведение чемпионата.

Сделка была заключена с ведома Жерома Вальке, который в 2010 году был генеральным секретарем ФИФА. В 2016 году Вальке отстранили от должности без права восстановления по обвинению во взяточничестве.

В 2013 году Al Jazeera, а точнее ее спортивный канал BeIN Sports, заключила с футбольной федерацией еще один контракт, уже на 480 млн долларов.

According to documents seen by The Sunday Times, executives from the Qatari state-run broadcaster Al Jazeera signed a TV contract making a huge offer to Fifa just days before the world football's governing body decided to hold the 2022 World Cup in the ... https://t.co/LoVfOsA7Xt — The Times (@thetimes) March 10, 2019

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, объявивший Катар страной-хозяйкой ЧМ-2022, впоследствии написал в своей книге «Моя правда», что право провести турнир эмират выиграл в результате политического давления и сговора, нарушавшего все правила. По его версии, никто из членов исполнительного комитета организации даже не читал доклад инспекции ФИФА о странах, претендующих на организацию чемпионата, так как все уже решили, за кого будут голосовать.

Учитывая все упомянутые доводы, едва ли остаются сомнения, что Катар получил право принять мундиаль неслучайно. Тем не менее рассуждать о переносе или каких-либо санкциях уже поздно — до старта масштабного мероприятия остался ровно год. Теперь в интересах Дохи доказать, что, даже если жульничество и имело место быть, то сам чемпионат будет организован на высочайшем уровне.