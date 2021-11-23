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Премьер Судана принял письменные заявления об отставке от 12 министров

Весь мир
Премьер Судана принял письменные заявления об отставке от 12 министров
wikipedia.org  /  International Hydropower Association / CC BY 2.0

Хартум, 23 ноября. Отстраненные в ходе переворота министры подали восстановленному в должности премьера Абдалле Хамдоку письменные заявления об отставке.

С 25 октября восточноафриканская страна переживает серьезные изменения, поскольку главнокомандующий Вооруженными силами Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил государственные институты, убрал глав ведомств и ввел чрезвычайное положение. При этом руководитель армии подтвердил приверженность переходу к демократии и сформировал переходный Суверенный совет, который обязался создать гражданское правительство.

В то время как другие государства, региональные и международные организации приветствовали соглашение, подразумевающее возвращение Хамдоку пост премьера и отмену решения об отстранении от должности, принятого в ходе переворота, отдельные министры, политические партии и коалиции отвергли документ.

«Мы подали заявления об отставке в письменном виде главе правительства, которые вручили ему лично», — говорится в обращении отстраненных членов кабмина.

Уволились 12 из 26 министров, включая главу МИД, министров юстиции, сельского хозяйства, ирригации, инвестиций, энергетики, высшего образования, труда, транспорта, здравоохранения, молодежи и спорта, по делам религии.

«Министр торговли и снабжения Судана Али Гедо не спешит подавать в отставку», — отметили в обращении.

Ранее власти Судана сообщили, что освободят арестованных членов правительства в течение 48 часов. В списке оказался отстраненный и возвращенный к должности премьера Хамдок.

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