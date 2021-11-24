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Юрист Соловьев посоветовал россиянам критиковать Новый год вместо 8 Марта

Общество
Юрист Соловьев посоветовал россиянам критиковать Новый год вместо 8 Марта
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Россия — свободное государство, каждый гражданин которого имеет право на высказывание критических замечаний. Однако они никогда не должны перерастать в оскорбления. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев.

Ранее в отношении жителя совхоза «Коммунар» в Республике Мордовия было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») после того, как он выложил у себя на странице во «ВКонтакте» пост, в котором раскритиковал праздники 23 Февраля и 8 Марта. Так, он выразил спорное мнение относительно того, что оба они «не нужны», подчеркнув, что ничего важного в эти дни не происходит.

«23 Февраля и 8 Марта — это государственные праздники, в которые мы отмечаем День защитника Отечества и Международный женский день, — заметил юрист. — А 282-я статья предусматривает ответственность за дискриминацию определенных групп населения — в том числе по половому признаку. А 8 Марта мы как раз чествуем женщин — и этот житель Мордовии, высказывая непонимание относительно нужности данного действа, таким образом мог унизить их достоинство. Оскорбляя же праздник 23 Февраля, человек таким образом мог оскорбить и наших военнослужащих, в честь которых этот праздник и был учрежден».

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в сути поста жителя совхоза «Коммунар» еще предстоит разобраться экспертизе.

Юрист Соловьев посоветовал россиянам критиковать Новый год вместо 8 марта
Федеральное агентство новостей /

«В тексте должны содержаться конкретные вещи, которые либо возбуждают неприязнь к военнослужащим или женщинам, либо прямо унижают их человеческое достоинство. Ну, например, что слабый пол у нас хуже, чем сильный, и вообще какой-то не такой, а военнослужащие — так и вообще хуже некуда. Вот в этом надо бы разобраться! Не думаю, что если гражданин просто усомнился в самом факте празднования, в его словах будет найден какой-либо экстремизм», — заметил собеседник ФАН.

Резюмируя, он отметил, что критиковать можно праздники, но не тех, в чью честь они были устроены.

«Если уж так сильно хочется — ругайте Новый год, — посоветовал Соловьев. — Деда Мороза критикуйте, пожалуйста! Однако почему-то эту недельную попойку никто, кроме врачей, критиковать не собирается. А вот вещи, которые важны для нашей исторической памяти, трогать нельзя! И День защитника Отечества так же, как и День Победы, безусловно, относится к их числу».

Ранее историк Евгений Понасенков высказался относительно повсеместного введения QR-кодов.

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соловьев экстремизм 23 февраля 8 марта юрист
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