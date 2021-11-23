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В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко по Тихановской и Навальному

Политика
В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко по Тихановской и Навальному
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 23 ноября. Глава Белоруссии Александр Лукашенко сам решает, с кем вести диалог, вряд ли его собеседником станет экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова Лукашенко о переговорах с Тихановской.

Ранее президент Белоруссии заявил, что готов приступить к диалогу с оппозицией, в частности, с Тихановской, когда лидер РФ Владимир Путин с блогером Алексеем Навальным «сядут за стол переговоров». Однако Лукашенко подчеркнул, что Навальный для главы государства не является оппозиционером, он — предатель интересов России.

«По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что действия НАТО в отношении Украины влекут за собой эскалацию напряженности на линии разграничения в Донбассе. Он обратил внимание на поставки вооружения для ВСУ, а также военных советников Альянса, которые работают с украинскими военнослужащими.

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белоруссия песков лукашенко Тихановская
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