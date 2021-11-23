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ФХР объявила о назначении Зубова на пост главного тренера молодежной сборной

Спорт
ФХР объявила о назначении Зубова на пост главного тренера молодежной сборной
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 23 ноября. Федерация хоккея России объявила о назначении Сергея Зубова на пост главного тренера молодежной сборной. Об этом сообщается на ее сайте.

Возглавлявший «молодежку» Олег Браташ будет исполнять обязанности помощника наставника национальной команды. Пресс-служба федерации не уточняет, с чем связаны кадровые изменения в тренерском штабе.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей российской национальной команды на МЧМ-2022. Подопечные Зубова стартуют на турнире с игры против команды Швеции 27 декабря. На групповой стадии первенства мира россияне встретятся со швейцарцами, словаками и американцами.

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хоккей зубов браташ МЧМ-2022
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