ФХР объявила о назначении Зубова на пост главного тренера молодежной сборной

Москва, 23 ноября. Федерация хоккея России объявила о назначении Сергея Зубова на пост главного тренера молодежной сборной. Об этом сообщается на ее сайте.

Возглавлявший «молодежку» Олег Браташ будет исполнять обязанности помощника наставника национальной команды. Пресс-служба федерации не уточняет, с чем связаны кадровые изменения в тренерском штабе.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей российской национальной команды на МЧМ-2022. Подопечные Зубова стартуют на турнире с игры против команды Швеции 27 декабря. На групповой стадии первенства мира россияне встретятся со швейцарцами, словаками и американцами.