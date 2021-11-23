Поляк Корейба в прямом эфире снял туфли, чтобы объяснить важность Украины для НАТО

Москва, 23 ноября. Очередной выпуск общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале обернулся скандальным перформансом в прямом эфире. Польскому эксперту Якубу Корейбе пришлось остаться в одних носках, чтобы донести свою мысль до ведущих.

В ходе дискуссии был поднят вопрос о важности Украины в антироссийских планах НАТО. Корейба признал, что в Европе попросту закрывают глаза на одиозного президента Владимира Зеленского, нарастающий кризис и повальную нищету. Марионеточный Киев необходим Альянсу, потому что без него шансы на успех в горячем конфликте с Россией равны нулю, уверен поляк.

«Вы приводите много аргументов, что Украина – несерьезное государство, как будто мы сами этого не знаем. Украина нам нужна как стратегическая глубина. Без нее мы проиграем любую войну с Россией», — объяснил польский эксперт.

Чтобы донести до ведущих и зрителей ток-шоу свою мысль, разгоряченный поляк начал разуваться в прямом эфире. Оставшись в одних носках, Корейба начал двигать туфли по интерактивной карте на полу студии, чтобы его точка зрения была еще более наглядной.

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«Якуб, только носки не снимай. И брюки оставь», — прокомментировала действия эксперта шокированная ведущая Олеся Лосева.

«Вот северный тактический клин, вот южный. Без Украины мы проиграем любую войну с Россией. Если мы уберем вот это, вы нападете здесь, и нам будет нечем отвечать. Мы весь этот безумный цирк поддерживаем не потому что их любим, а потому что без них мы проиграем против вас», — объяснил Якуб Корейба, двигая туфли по карте Европы.

Метания поляка сами по себе похожи на представление, заметил ведущий Анатолий Кузичев. Устроенный Корейбой перформанс позабавил телезрителей и гостей студии — на словах о «безумном цирке» на Украине приглашенный варшавский эксперт сам лихо перепрыгнул через барьер.

Польский политолог и журналист Якуб Корейба нередко выступает на российских общественно-политических ток-шоу и разъясняет отечественному зрителю тонкости политики коллективного Запада в отношении России. В одном из осенних эфиров «Время покажет» он уже подробно объяснял, как НАТО намерена использовать «украинский щит» в противостоянии с Москвой.