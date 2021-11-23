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Песков: обсуждение проблем нефтяного рынка на высшем уровне пока не планируется

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 12:56
Экономика
Песков: обсуждение проблем нефтяного рынка на высшем уровне пока не планируется
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин в настоящий момент не имеет планов по контактам на высшем уровне для обсуждения ситуации на нефтяном рынке.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами. Он отметил, что Москва придерживается обязательств в рамках договоренностей ОПЕК+.

«У президента (подобных планов. — Прим.Ред.) нет», — обратил внимание официальный представитель Кремля.

Мировой нефтяной рынок испытывает серьезное давление от потока негативных новостей. Предложение властей США начать продавать нефть из стратегических запасов уже отозвалось снижением котировок, подчеркнул начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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