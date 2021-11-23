Песков осудил страны НАТО за отправку вооружения и военных советников на Украину

Москва, 23 ноября. Действия стран Североатлантического альянса в отношении Украины влекут за собой эскалацию напряженности на линии разграничения в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на поставки вооружения для ВСУ, а также военных советников НАТО, которые работают с украинскими военнослужащими.

«Отправка на Украину военных советников и вооружения — это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что украинские военные впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. В Киеве утверждают, что ПТРК станет фактором психологического сдерживания для войск ЛНР и ДНР.