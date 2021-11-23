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Песков: Россия не собирается ни на кого нападать

Политика
Песков: Россия не собирается ни на кого нападать
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Москва, 23 ноября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь российского президента прокомментировал опубликованные в американских и украинских СМИ сообщения о том, что Москва якобы вынашивает планы «вторжения» на Украину. По его словам, Россия не собирается ни на кого нападать. Он также подчеркнул, что нельзя ассоциировать перемещения ВС РФ по российской территории с какими-либо агрессивными намерениями.

«Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать», — объяснил он.

Ранее Песков заявил, что Москва с тревогой наблюдает за тем, как Киеву помогают наращивать силы. По его словам, оружие Украине поставляют западные страны.

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