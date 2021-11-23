Эфир: почему не все стоматологические услуги в России включены в полис ОМС

Санкт-Петербург, 23 ноября. Развитие российского рынка стоматологических услуг обсуждают в рамках пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот».

Россия является одной из немногих стран, где практически каждый житель имеет право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе стоматологическую. Однако не все услуги стоматолога включены в полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как развивается в России рынок стоматологических услуг?

Насколько представленные в России технологии соответствуют лучшим мировым практикам?

Почему не все стоматологические услуги включены в ОМС?

Как изменились привычные ранее стоматологические услуги в эпоху цифровизации и пандемии коронавирусной инфекции?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «В десятку с Дмитрием Пановым» отвечают специальные гости: зампредседателя комитета по медицине и фармацевтике петербургского регионального отделения «Деловой России» Евгений Иванькин и врач-стоматолог Наталия Апачиди.