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В Кремле назвали возможные санкции США против «СП-2» незаконными и неправильными

Политика
В Кремле назвали возможные санкции США против «СП-2» незаконными и неправильными
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. Возможные новые санкции США против «Северного потока — 2» являются незаконными и неправильными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал отношение к новым возможным антироссийским санкциям. По словам Пескова, он не раз говорил о своей позиции.

«Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам во вторник.

Песков уточнил, что новые возможные ограничения против газопровода «СП-2» будут продолжением санкционного языка, от которого США упорно не хотят отказываться.

Вашингтон намерен ввести санкционный пакет в отношении российских компаний и двух кораблей, которые связанны с отечественным трубопроводом «Северный поток — 2». Соответствующей информацией ранее поделился глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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санкции песков сп-2
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