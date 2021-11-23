В Кремле назвали возможные санкции США против «СП-2» незаконными и неправильными

Москва, 23 ноября. Возможные новые санкции США против «Северного потока — 2» являются незаконными и неправильными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал отношение к новым возможным антироссийским санкциям. По словам Пескова, он не раз говорил о своей позиции.

«Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам во вторник.

Песков уточнил, что новые возможные ограничения против газопровода «СП-2» будут продолжением санкционного языка, от которого США упорно не хотят отказываться.

Вашингтон намерен ввести санкционный пакет в отношении российских компаний и двух кораблей, которые связанны с отечественным трубопроводом «Северный поток — 2». Соответствующей информацией ранее поделился глава Госдепа США Энтони Блинкен.