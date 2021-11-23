Психолог Рыжкова рассказала, почему россияне стали чаще обращаться за помощью к специалистам

Поход к психологу перестал быть для многих людей надуманной блажью или признаком роскоши, превратившись, скорее, в еще одну жизненную потребность современного человека. Однако и специалистов в этой сфере стало предостаточно, а вот знаний об основах психологии нам до сих пор не хватает. Как не запутаться в направлениях и что делать, чтобы получить эффект от консультаций, мы узнали у психолога, бизнес-коуча и предпринимателя Ирины Рыжковой.

Востребованная работа

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— Как профессия психолога «чувствует» себя сегодня?

— Профессия психолога становится все более востребованной. Фраза «Я хожу к психологу» раньше приравнивалась к наличию серьезных психических заболеваний, а сейчас мы видим, что это становится популярным. К примеру, практически в каждом шоу есть приглашенный психолог для экспертной оценки ситуации. Это не удивительно, ведь консультация с психологом — это новые возможности для личного развития в отношениях и в карьере, это инструмент для достижения целей, счастья, успеха и, как результат, достатка.

Но есть и другая сторона вопроса. К сожалению, в связи с популяризацией психологии появилось много людей, которые, не получая должного образования, занимаются этой деятельностью на основе экспресс-курсов или мастер-классов. Из-за этого многие люди не понимают, к какому специалисту они могут обратиться и по какому вопросу. Более того, они не знают, как найти профессионала высокого уровня, а не раскрученного или распиаренного эксперта за большие деньги.

— Какой спрос на услуги психолога в Москве?

— В последние два года спрос растет стремительно: по статистике, он увеличился больше, чем в два раза. Можно сказать, что не только москвичи, но и все россияне массово пошли к психологам. Очевидно, что на это повлияло растущее чувство одиночества у людей, которое лишь усилилось в период самоизоляции.

Федеральное агентство новостей /

— Считается ли консультация у психолога элитной услугой?

— Элитность услуги заключается не столько в стоимости, сколько в том, что, несмотря на популяризацию психологии, со специалистами по-прежнему работает небольшое количество людей в нашей стране, если сравнивать этот показатель с зарубежными странами. И чаще к психологам обращаются люди определенного уровня развития и образования, то есть люди в первую очередь думающие и уже имеющие довольно высокий уровень развития.

При этом стоимость услуг зависит от ряда факторов, в частности от уровня профессионализма специалиста и от того, сколько он учится и развивается в своей профессии. Не последнее место в этом списке занимает и относительно новый фактор — известность. Я пошла учиться на психолога уже в зрелом возрасте, имея за плечами высшее управленческое образование и многолетний опыт в бизнесе. Мне было интересно профессионально изучать, как устроено взаимодействие между людьми, потому что это залог успеха и в личных отношениях, и в карьере. Все, чего я смогла достичь в жизни, пришло в том числе через мои занятия психологией. Ведь еще до того, как я сама стала консультировать, я начала заниматься с психологом. Поэтому считаю, что обязательное условие работы наших коллег — это не только постоянное повышение квалификации, но и регулярная работа со своими состояниями вместе со специалистом.

— В каких пределах варьируются цены на услугу?

— Диапазон цен варьируется от 1000 до 12 000 рублей. При этом есть и эксклюзивные консультации у «звездных» психологов, которые могут стоить и 20 000, и 50 000 рублей. В среднем же стоимость составляет от 1500 до 5000 рублей за консультацию.

Многообразие подходов

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— Считаете ли вы, что уровень стресса в обществе растет?

— Да, я считаю, что стресс долгое время рос в обществе и сейчас достиг своего пика под влиянием как самой пандемии коронавируса, так и ее последствий. Многие люди оказались без работы, их отношения разрушились, бизнес закрылся, многие столкнулись с разрушением привычного образа жизни. Вот это чувство выбитой почвы из-под ног и подтолкнуло людей обратиться к психологам.

Но и без пандемии на уровень стресса оказал влияние сам темп развития общества. Чтобы быть сегодня востребованным и успешным, нужно много учиться и успевать совмещать разные роли. Для многих людей это превращается в бесконечную гонку за успехом. Растущая конкуренция вызывает чувство постоянного стресса, а времени на расслабление и восстановление становится все меньше. Друзья и близкие не могут помочь, поэтому профессиональная помощь становится решением, чтобы снять стресс, успокоиться и посмотреть на ситуацию с другого ракурса.

— Развивается ли психология как терапия в наше время? Какие методы или школы можно считать самыми новыми?

— Психология постоянно развивается. Появляются все более современные методы работы. Чем быстрее ритм жизни, тем более быстрой помощи ожидают и люди. Из-за большого числа направлений психологии люди сейчас даже не знают, к какому специалисту могут обратиться. Психолог, психиатр, коуч, гештальт-терапевт — к кому идти и в чем между ними разница? А ведь у каждого психолога есть еще и своя узкая специализация. Чтобы определить, какой метод будет эффективен конкретному человеку, нужно сначала разобраться в направлениях.

Психиатр и психотерапевт — это врачи. У них есть медицинское образование, и они лечат своих пациентов медикаментозно. Психолог — это не врач. В нашей стране психолог близок к сфере педагогики. К гештальт-терапевту люди обращаются чаще всего с проблемами межличностных отношений, самооценки, страхами, тревожностью и так далее. Главная же задача коуча — вывести клиента на такой уровень осознанности, чтобы он сам смог решить свои задачи и достигнуть целей, опираясь на свой прошлый положительный опыт.

Если говорить о передовых методиках, то такими сейчас можно считать нейролингвистическое направление, эриксоновский гипноз, коучинг, гештальтпсихологию, поведенческую психологию, эмоционально-образную терапию и арт-терапию, однако методов гораздо больше. Главный принцип — определить со специалистом, какой метод подойдет конкретно для вашей ситуации.

Федеральное агентство новостей /

— Какой подход в терапии лично вы считаете самым эффективным и почему?

— В своей практике я использую смешение техник. Моя главная цель в том, чтобы был результат, поэтому я всегда смотрю по ситуации и понимаю, какой метод сработает более эффективно. Сейчас в работе отдаю предпочтение таким инструментам, как ЭОТ (эмоционально-образная терапия), НЛП (нейролингвистическое программирование), эриксоновский гипноз и коучинг. Мне очень нравится ЭОТ, так как для этого используется воображение человека. В виде образа можно представить любой симптом, чувство или проблему, испытываемую клиентом. Дальше с этими образами происходит мягкая работа под руководством психолога. Наше подсознание одинаково воспринимает опыт реальный и опыт виртуальный, произошло ли событие по-настоящему или в нашем воображении. Поэтому на терапевтической сессии клиент меняет свое отношение к проблеме на уровне эмоций: он получает положительный опыт и тем самым влияет на дальнейшие жизненные решения.

Приведу пример из практики. Ко мне как к бизнес-психологу пришла девушка с целью разобраться в проблемах своего бизнеса. Работая с ней, я использовала разные подходы: НЛП-техники и эмоционально-образную терапию, подходила к вопросу в качестве коуча. В конце нашей встречи она осознала, что для большего заработка ей нужно разойтись со своим бизнес-партнером и мужем в одном лице, оставшись лишь мужем, женой и родителями. А свой бизнес, соответственно, вести отдельно от него, так как смешение ролей сильно влияет на ее эмоциональное состояние.

Я считаю — крайне сложно успешно совмещать гендерные и бизнес-роли одновременно. Возможно, жена хочет, чтобы муж о ней заботился, но муж, будучи бизнес-партнером, должен спрашивать со своей жены показатели продаж и требовать, чтобы она работала вне зависимости от своего состояния. В этом порой и заключается серьезный конфликт. А бизнес и психология идут рука об руку, и во многих проблемах первого зачастую можно найти нерешенные психологические проблемы.

— Изменилось ли отношение к психологам за последние десять лет? Как сегодня воспринимают представителей этой профессии?

— Одно изменилось точно — к психологам стало не стыдно обращаться. С другой стороны, появилось убеждение, что каждый блогер может вести психологические марафоны или курсы, поэтому наблюдается некое обесценивание профессии.

Я вижу, что поколение Z (люди, рожденные в период с 1995 по 2010 гг. — Прим. ФАН) стало более открыто к получению нового опыта, в отличие от более консервативного старшего поколения. Они все-таки привыкли справляться с жизненными трудностями самостоятельно, без помощи психологов или других специалистов.

Я признаю, что, как и в любом другом деле, в психологии есть профессионалы и непрофессионалы, более опытные и менее опытные специалисты. И обращаясь к профессионалу, мы можем достичь своих жизненных целей гораздо быстрее и эффективнее и тем самым успеть сделать в своей жизни больше.