Обрусевший американец Джейкоб сводил приехавшего из США отца в деревенскую баню

Москва, 23 ноября. Переехавший в Россию американец Джейкоб посетил баню вместе со своей семьей. Впечатлениями об этом он поделился в своем блоге.

Американец рассказал, что в конце октября его родителям из США удалось посетить Россию. Их целью было знакомство с девушкой блогера. Кроме того, они давно мечтали посетить русскую баню.

«Забавно, но это и правда было важно для "туристов" из Америки», — заявил Джейкоб.

Он рассказал, что ранее уже ездил в русскую баню со своим отцом. Тогда они поехали за город с друзьями американца. В день поездки шел снег, что придало поездке «более русский» оттенок.

pexels.com / cottonbro

По прибытию компания направилась в парилку. Блогер рассказал, что его русские друзья сразу же взялись за веники.

«Вот сейчас Вас напарим, а потом на улицу, под снежком постоять! Вы еще потом просить будете!» — цитирует Джейкоб своих друзей в блоге «Теперь я русский» на платформе «Яндекс.Дзен».

В парилке отец блогера познавал березовые и дубовые веники. После этого компания вышла на улицу постоять под снегом.

«Когда возвращались домой, отец был крайне вымотан, но доволен», —рассказал автор.

Блогер Джейкоб ранее описал преимущества российских аптек перед американскими. Он отметил, что в этих государствах данная система построена по-разному.