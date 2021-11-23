Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 13:29
13:28
Политика
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии из-за ДТП в Болгарии
13:23
Общество
Эдгард Запашный о QR-кодах и «странностях» COVID-19: Вопросов много, ответов не хватает
13:21
Общество
Кевин Спейси заплатит $31 млн за нарушение контракта на съемках «Карточного домика»
13:18
Политика
Депутат НС ДНР Попова назвала возможные причины поставок вооружения Украине из США
13:18
Происшествия
Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Хованский отказался от сделки со следствием
13:17
Технологии
NFC и тепловизор вошли в список важных функций при выборе смартфона для активного отдыха
13:17
Происшествия
Брата Хабиба опознали как водителя наехавшего на полицейского авто в Махачкале
13:17
Политика
Жириновский описал депутата Рашкина аббревиатурой ЧМО
13:15
Политика
Журналисты Handelsblatt не верят, что Шольц справится с кризисом на посту канцлера ФРГ
13:14
Спорт
Марадону похоронили без сердца после слухов о возможной краже
Все новости

Обрусевший американец Джейкоб сводил приехавшего из США отца в деревенскую баню

Общество
Обрусевший американец Джейкоб сводил приехавшего из США отца в деревенскую баню
воркута.рф

Москва, 23 ноября. Переехавший в Россию американец Джейкоб посетил баню вместе со своей семьей. Впечатлениями об этом он поделился в своем блоге.

Американец рассказал, что в конце октября его родителям из США удалось посетить Россию. Их целью было знакомство с девушкой блогера. Кроме того, они давно мечтали посетить русскую баню.

«Забавно, но это и правда было важно для "туристов" из Америки», — заявил Джейкоб.

Он рассказал, что ранее уже ездил в русскую баню со своим отцом. Тогда они поехали за город с друзьями американца. В день поездки шел снег, что придало поездке «более русский» оттенок.

Обрусевший американец Джейкоб сводил приехавшего из США отца в деревенскую баню
pexels.com / cottonbro

По прибытию компания направилась в парилку. Блогер рассказал, что его русские друзья сразу же взялись за веники.

«Вот сейчас Вас напарим, а потом на улицу, под снежком постоять! Вы еще потом просить будете!» — цитирует Джейкоб своих друзей в блоге «Теперь я русский» на платформе «Яндекс.Дзен».

В парилке отец блогера познавал березовые и дубовые веники. После этого компания вышла на улицу постоять под снегом.

«Когда возвращались домой, отец был крайне вымотан, но доволен», —рассказал автор.

Блогер Джейкоб ранее описал преимущества российских аптек перед американскими. Он отметил, что в этих государствах данная система построена по-разному.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Обрусевший американец Джейкоб сводил приехавшего из США отца в деревенскую баню
россия баня американец джейкоб
Комментировать