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Совфед расценил призывы к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине как неприемлемые

Политика
Совфед расценил призывы к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине как неприемлемые
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 23 ноября. Призывы бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Китае являются неприемлемыми и противоречат самим олимпийским принципам. Об этом высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик прокомментировала призывы к бойкоту зимней Олимпиады на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству во вторник. По словам Матвиенко, особенно печально слышать риторику конфронтации со стороны коллег по парламентскому сообществу.

«В частности, считаю неприемлемыми призывы с высоких трибун бойкота зимней Олимпиады в Пекине», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что такие высказывания противоречат духу парламентаризма и олимпийским принципам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее допустил возможность дипломатического бойкота грядущей зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. К такому решению политик пришел в знак протеста «против ситуации с правами человека в Китае».

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китай матвиенко совфед олимпиада
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