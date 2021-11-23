Один важный пункт газового контракта не позволил Молдавии обмануть «Газпром»

Кишинев, 23 ноября. Судя по странным манипуляциям молдавского руководства, Кишинев рассчитывал обмануть «Газпром» с выполнением условий последнего контракта.

Таким мнением с подписчиками канала «Соловьев LIVE» поделился один из ведущих Роман Голованов, ссылаясь на новость о запросе «Молдовгаза» к правительству за средствами для выплат по газовому контракту. Как известно, глава молдавского регулятора обратился к официальному Кишиневу за денежной помощью в размере 74 миллионов долларов, чтобы решить проблему долговых обязательств перед «Газпромом». Странное поведение молдавских чиновников указывает на то, что Молдавия, пребывая на грани энергетического кризиса, рассчитывала обмануть российскую компанию, надеясь тянуть с выплатами до последнего.

gazprom.ru / Официальный сайт ОАО «Газпром»

Дешевую хитрость Кишинева, однако, «зарубил на старте» один важный пункт вышеупомянутого контракта, о котором в официальном заявлении рассказал представитель «Газпрома».

«Газпром» в течение длительного времени вел переговоры с Молдавией по вопросам поставки газа и заключения соответствующего контракта. Предложения компании по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными, которые формировались на базе биржевых торгов. Молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании. Учитывая сложную экономическую ситуацию в Молдавии и руководствуясь стремлением сохранить для Кишинева возможность выплат долговых обязательств перед «Газпромом», российская сторона подписала контракт практически на условиях молдавской стороны. Но с одним существенным и важным пунктом — Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей за полученный газ. Срок очередной выплаты был 22 ноября, денег не поступило, в связи с чем «Газпром» уведомил Молдавию, что в соответствии с условиями контракта поставки газа будут остановлены в течение 48 часов. «Газпром» крайне разочарован отношением Кишинева к выполнению своих обязательств» — отрезал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Выгодный в первую очередь для Молдавии контракт с «Газпромом» спас страну от энергетического кризиса, однако молдавские чиновники высшего звена в первый же месяц после подписания соглашения обнулили это спасение, по всей видимости решив обмануть поставщика, рассчитывая на бесконечное продление «кредитной линии».

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