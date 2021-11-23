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На Украину прибыли два американских патрульных катера типа Island

Армия
На Украину прибыли два американских патрульных катера типа Island
facebook.com  /  ВМС ЗС України

Киев, 23 ноября. США передали Украине два патрульных катера береговой охраны типа Island, которые будут обеспечивать безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

В сообщении пресс-службы украинских ВМС говорится, что в настоящее время корабли проходят таможенный контроль в порту Одессы. После разгрузки и подготовки к эксплуатации на бортах катеров поднимут военно-морские флаги Украины.

«Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы"», — говорится в релизе.

Отметим, что катера типа Island предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Осенью 2018 года ВМСУ получили от США два таких корабля в рамках американской программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).

Ранее телеканал RT сообщал, что Украина и Британия подписали меморандум о партнерстве в сфере военного судостроения. Недавно также стало известно, что командование украинского флота вербует людей для службы на двух тральщиках Sandown, которые ей передаст британская сторона.

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