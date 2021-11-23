Косметолог Перри прокомментировал изменения во внешности Меган Маркл после переезда в США

Лос-Анджелес, 23 ноября. Внешность Меган Маркл, супруги принца Гарри, изменилась после переезда в США. Произошло это настолько незаметно, что все просто отметили, что девушка стала выглядеть в разы лучше. Но как это произошло, до сих не понял никто. Стиль начал меняться быстрее, после того как герцогиня оставила исполнение официальных обязанностей от имени короны, пишет Marie Claire.
Вне зависимости от того, куда прибывает Маркл, ее внешность всегда обсуждают и разбирают по винтикам. Самые дотошные журналисты даже сумели подсчитать, сколько примерно тратит герцогиня на уход за собой. Среди этих услуг — массаж лица, иглоукалывание, витаминные коктейли, спорт и косметика. Сумма эта, по их подсчетам, весьма внушительная.
Маркл выглядит более естественно, а ее тонкая кожа стала по структуре намного равномернее. Приглушенные веснушки и пигментация только добавляют ей красоты.
Прибегает ли герцогиня Сассекская к серьезному косметическому вмешательству — проанализировать исключительно по фотографиям трудно.
«У нее также более густые, широкие и красивые брови, что, скорее всего, это результат профессиональной программы по формированию бровей», — пояснил Росс Перри, медицинский директор британских кожных клиник Cosmedics.
Стоит отметить, что супруга принца Гарри определенно стала одеваться и даже держаться иначе, чем во время ее нахождения при королевском дворе.
Изменились ее волосы и кожа. В США Маркл явно чувствует себя более расслабленной. Она вернулась к гламурному образу с небрежными локонами, удлиненными ресницами и мерцающими тенями. Единственное, что не поменялось в образе герцогини, — это ее «протокольный маникюр».
Перри считает, что Меган пьет много воды, чтобы кожа не сушилась. По его словам, обильное питье также способствует прохождению питательных веществ через кровь.
«Меган, скорее всего, использует мягкое очищающее средство без запаха два раза в день, поскольку более жесткие версии с большей вероятностью будут травмировать кожу и вызывать раздражение, увеличивая склонность к высыпаниям и сухости. Я подозреваю, что у Меган было очищающее средство, специально разработанное для ее типа кожи», — уверен доктор.
По мнению Перри, Меган посоветовали использовать легкий увлажняющий крем, созданный исключительно из натуральных продуктов. Его она наносит после душа или ванны, когда открываются поры и кожа может впитывать увлажняющие крема. Перри также посоветовал Меган избегать слишком горячей воды и паровых процедур, которые удаляют с тела лишние полезные масла.
Ранее сообщалось, почему репутация Меган Маркл может оказаться под угрозой после слитой переписки.