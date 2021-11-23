Косметолог Перри прокомментировал изменения во внешности Меган Маркл после переезда в США

Лос-Анджелес, 23 ноября. Внешность Меган Маркл, супруги принца Гарри, изменилась после переезда в США. Произошло это настолько незаметно, что все просто отметили, что девушка стала выглядеть в разы лучше. Но как это произошло, до сих не понял никто. Стиль начал меняться быстрее, после того как герцогиня оставила исполнение официальных обязанностей от имени короны, пишет Marie Claire.

Вне зависимости от того, куда прибывает Маркл, ее внешность всегда обсуждают и разбирают по винтикам. Самые дотошные журналисты даже сумели подсчитать, сколько примерно тратит герцогиня на уход за собой. Среди этих услуг — массаж лица, иглоукалывание, витаминные коктейли, спорт и косметика. Сумма эта, по их подсчетам, весьма внушительная.