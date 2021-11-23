Актер Валерий Баринов признался, что до последнего верил в выздоровление Гаркалина

Москва, 23 ноября. Актер Валерий Баринов почтил память покойного артиста Валерия Гаркалина. Он был уверен, что врачам удастся спасти звезду комедии «Ширли-мырли».

Баринов посетил церемонию прощания с Гаркалиным в учебном театре ГИТИСа. Артист сообщил, что за некоторое время до смерти коллеги беседовал с ним в театре Моссовета — уже тогда тот неважно себя чувствовал, но не хотел поднимать тему здоровья.

Гаркалин провел последний месяц жизни в больнице в Коммунарке, где пытался бороться с осложнениями на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Баринов признался в беседе с журналистами, что до последнего верил: артиста удастся спасти.

«Я почти два месяца отлежал в той же больнице. То, что со мной сделали врачи, было чудом. Думал, и его вытащат. Но, видимо, силы врачей не без предела», — поделился артист.

Баринов добавил, что Гаркалин ушел из жизни на взлете карьеры. Он также назвал смерть артиста невосполнимой утратой и признался, что этот «шрам» навсегда останется с ним.

Татьяна Васильева также почтила память Гаркалина. Артистка призналась, что он дважды умирал у нее на руках.