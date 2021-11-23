Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 13:29
13:23
Общество
Эдгард Запашный о QR-кодах и «странностях» COVID-19: Вопросов много, ответов не хватает
13:21
Общество
Кевин Спейси заплатит $31 млн за нарушение контракта на съемках «Карточного домика»
13:18
Политика
Депутат НС ДНР Попова назвала возможные причины поставок вооружения Украине из США
13:18
Происшествия
Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Хованский отказался от сделки со следствием
13:17
Технологии
NFC и тепловизор вошли в список важных функций при выборе смартфона для активного отдыха
13:17
Происшествия
Брата Хабиба опознали как водителя наехавшего на полицейского авто в Махачкале
13:17
Политика
Жириновский описал депутата Рашкина аббревиатурой ЧМО
13:15
Политика
Журналисты Handelsblatt не верят, что Шольц справится с кризисом на посту канцлера ФРГ
13:14
Спорт
Марадону похоронили без сердца после слухов о возможной краже
13:13
Политика
Депутат Гутенев назвал тщетными новые санкции США против «Северного потока — 2»
Все новости

Актер Валерий Баринов признался, что до последнего верил в выздоровление Гаркалина

Общество
Актер Валерий Баринов признался, что до последнего верил в выздоровление Гаркалина
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 23 ноября. Актер Валерий Баринов почтил память покойного артиста Валерия Гаркалина. Он был уверен, что врачам удастся спасти звезду комедии «Ширли-мырли».

Баринов посетил церемонию прощания с Гаркалиным в учебном театре ГИТИСа. Артист сообщил, что за некоторое время до смерти коллеги беседовал с ним в театре Моссовета — уже тогда тот неважно себя чувствовал, но не хотел поднимать тему здоровья.

Гаркалин провел последний месяц жизни в больнице в Коммунарке, где пытался бороться с осложнениями на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Баринов признался в беседе с журналистами, что до последнего верил: артиста удастся спасти.

«Я почти два месяца отлежал в той же больнице. То, что со мной сделали врачи, было чудом. Думал, и его вытащат. Но, видимо, силы врачей не без предела», — поделился артист.

Баринов добавил, что Гаркалин ушел из жизни на взлете карьеры. Он также назвал смерть артиста невосполнимой утратой и признался, что этот «шрам» навсегда останется с ним.

Татьяна Васильева также почтила память Гаркалина. Артистка призналась, что он дважды умирал у нее на руках.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актер Валерий Баринов признался, что до последнего верил в выздоровление Гаркалина
похороны баринов гаркалин
Комментировать