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Профессор ЮФУ назвал преимущества объединения искусственного интеллекта и мозга человека

Экономика
Профессор ЮФУ назвал преимущества объединения искусственного интеллекта и мозга человека
pixabay.com/PD

Москва, 23 ноября. Наиболее перспективным направлением при создании искусственного интеллекта является объединение человека и ИИ в одну систему. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил доктор биологических наук, профессор физического факультета, ведущий сотрудник Центра нейротехнологий Южного федерального университета (ЮФУ) Борис Владимирский.

По словам эксперта, слияние искусственного и естественного интеллектов необходимо, так как ИИ лишен интуиции и здравого смысла, в отличие от человека.

Один из важных проектов развития ЮФУ — «Системы управления и гибридный интеллект». Объединение двух видов интеллекта позволит лучше понять, как устроен человеческий разум. Это даст возможности для решения многих проблем, связанных с заболеваниями и травмами. В качестве примера Владимирский назвал инвалидную коляску, которой можно управлять мысленными командами.

Исследования и разработки в области ИМК — одна из сфер высоких технологий, где Россия способна занять достойное место, уверен ученый. Он выразил надежду, что такая возможность не будет упущена.

Искусственный интеллект нельзя использовать для навязывания людям товаров и нарушения их прав. С таким заявлением ранее выступил президент РФ Владимир Путин.

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наука технологии мозг искусственный интеллект
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