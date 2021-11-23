Похитительница миллиона из Омска покусала полицейского во время обыска

Омск, 23 ноября. В Советском районном суде Омска вынесен приговор в отношении экс-председателя ЖСК «Полет» Юлии Ананичевой.

Примечательно, что омичку судили сразу по двум статьям УК России. Следствие выяснило, что в 2016–2017 годах Ананичева, занимавшая пост директора ЖСК «Полет», похитила более 1 миллиона 348 тысяч рублей. По этому поводу было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», сообщает «Омск-Информ».

Второе уголовное дело по статье «Применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» Ананичева заслужила, когда ударила и укусила за руку сотрудника полиции, пришедшего с обыском к ней на квартиру.

По совокупности прегрешений суд приговорил агрессивную растратчицу к двум годам одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается, что в законную силу приговор пока не вступил, сторона защиты надеется его обжаловать.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в Волгоградской области в связи с хищением более 2 миллиардов рублей в процессе реализации нацпроекта «Экология».