Корреспондент Богданов раскрыл план США по подавлению суверенитета Германии с помощью Украины

Вашингтон, 23 ноября. Вашингтон пускается во все тяжкие и отдает на аутсорс Украине борьбу с «Северным потоком – 2», что может привести к подавлению суверенитета ФРГ и уничтожению экономики ЕС.

Сложносочиненный план США, губительный для всего Евросоюза, в беседе с Владимиром Соловьевым раскрыл глава офиса ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, подчеркнув, что для Вашингтона это был шаг отчаяния, последствия которого придется расхлебывать всей Европе. Журналист связал нагнетание военной истерии вокруг Украины в виде недавних сообщений «Блумберг» о концентрации российских войск у украинских границ с последней попыткой сорвать запуск «Северного потока — 2».

Богданов отметил, что подписание соглашения с Берлином для США было признанием поражение в борьбе с российским газопроводом. Но в Вашингтоне все еще надеются добиться своего и пускают в ход уже самые грязные методы, спуская эту тему на аутсорс Украине. С этим связаны и лживые сообщения крупных американских СМИ о подготовке вторжения российской армии, и решение поставлять Киеву еще больше оружия. С военной помощью США не обошлось без опасного для Украины символизма.

«После того, как сами американцы были вынуждены пойти на, в общем-то, унизительные для них соглашения по «СП-2», признав тем самым, что традиционными методами не могут воспрепятствовать запуску газопровода, они спустили эту тему Украине. Они готовы обеспечить Киев всем необходимым оружием. Кстати с поставками Ми-17 для Украины вышла уж совсем унизительная и опасная параллель, ведь именно эти вертолеты должны были пополнить парк афганской армии, но не успели. Да и Стингеры отсылают туда же», — иронично отметил корреспондент.

Федеральное агентство новостей /

Богданов выразил уверенность, что американцы спешат, будто чувствуют некий дедлайн. Поэтому игра становится еще опаснее, особенно если учесть, какая грызня за власть началась на Украине. Заигрывая с этим нестабильным сателлитом, Вашингтон уже открыто ведет к столкновению России и НАТО, что в свою очередь может отравить весь мир. Несмотря на рисковую на первый взгляд игру, в действиях американцев можно все-таки отследить своеобразную многоходовку, которая в итоге полностью подчинит США Германию, и уничтожит ЕС в экономическом плане, за чем последует и политический коллапс.

«Если Украина дернется, Россия несомненно ответит, и «Северный поток — 2» могут так и не запустить. Европа окажется в полной зависимости от углеводородов США, ее производство станет неконкурентоспособным. То есть Европу просто сотрут с экономической карты мира. Мироустройство будет перекраиваться стремительно и неумолимо. По крайней мере в Европе. Еще одна задача, которую могут реализовать в рамках этого плана — это полное подавление суверенитета Германии, получается, что с помощью Украины, как смешно бы это ни звучало, и использование ФРГ в качестве мультипликатора своей экономической мощи для противостояния с Китаем», — расшифровал непростой замысел Вашингтона Богданов.

Журналист также добавил, что по всем последним сигналам из Пентагона видно, что Вашингтон не уверен в своей военной машине в противостоянии с Китаем или Россией. Поэтому американцы и идут окольными путями, приговаривая тем самым Евросоюз.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов предсказал полное перекраивание карты Европы в случае мощного обострения в Донбассе.