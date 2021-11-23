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Экономист Сафонов перечислил условия для тройного роста пенсий в России

Экономика
Экономист Сафонов перечислил условия для тройного роста пенсий в России
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 23 ноября. Главными условиями для увеличения пенсионных выплат россиян являются повышение зарплат населения и рост числа трудящихся, заявил в разговоре с kp.ru профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Сейчас, по данным Росстата, средняя пенсия в России составляет 15,7 тысячи рублей. Однако, как показал недавний вопрос аналитиков одного из сервисов поиска работы, россияне хотели бы получать по 43 тысячи рублей.

«Пенсия — это производная от заработной платы. Чтобы пенсия была выше 40 тысяч рублей, средняя заработная плата должна быть в районе 100 тысяч», — объяснил экономист.

Он добавил, что еще одним условием является увеличение числа трудящихся. На двух работающих граждан должен приходиться один пенсионер, считает Сафонов. По его словам, сегодня на одного пенсионера приходится 1,8 работающих.

Пенсионный фонд России ранее разъяснил правила назначения пенсий в 2021 году. Как сообщили в ПФР, для получения страхового пособия необходимо соблюсти ряд обязательных условий, включая требуемый трудовой стаж.

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пенсии сафонов зарплаты
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