Пекин, 23 ноября. Заключенный между Россией и Китаем контракт на разработку и производство тяжелых вертолетов AHL обернулся сокрушительным ударом по НАТО. Подробности «вертолетных войн» Востока и Запада раскрыли аналитики издания Sina.

По мнению авторов китайского СМИ, очередная сделка Москвы и Пекина буквально поставила на колени НАТО, передает «ПолитРоссия». Североатлантический альянс работает на пределе возможностей, пытаясь противостоять Кремлю на мировой арене, и помощь из Поднебесной окончательно ставит крест на стремлениях к мировому господству.

«Военная мощь России очевидна, и сегодня ни одна страна в мире не может противостоять ей один на один», — отмечает автор Sina.

Особую роль в противостоянии Востока и Запада играет фигура президента РФ Владимира Путина, считают китайские эксперты. Именно уверенная политическая воля Путина помогла Москве поступательно наращивать свое влияние, утраченное после распада СССР. И все это под серьезным политическим прессингом со стороны стран НАТО.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В какой-то момент Альянс перешел от политических заявлений к провокациям в отношении Москвы и Пекина, и тогда РФ и КНР представили мощный и скоординированный ответ. Контрудар по Вашингтону и Брюсселю состоял из двух частей. Во-первых, были организованы масштабные совместные маневры в Японском море и патрулирование в Тихом океане. Во-вторых, был заключен контракт на разработку и производство тяжелых вертолетов AHL. Сотрудничество России и Китая в военно-промышленном секторе — одна из самых неприятных новостей, какую только могут услышать в Белом доме, заключили авторы Sina.

«В критический момент Россия и Китай сделали смелые шаги, которые ошеломили Запад... Этот контракт имеет большое значение для развития сотрудничества между двумя странами. Он свидетельствует о том, что российско-китайские связи становятся все более тесными и прочными... НАТО тратит огромные усилия, чтобы противодействовать России. Если подключится Китай, у Альянса просто не хватит сил сразу на двух сильных соперников», — резюмировали обозреватели.

Помимо военного сотрудничества с Китаем, с 1 по 3 декабря пройдут военные маневры России и стран АСЕАН. Подробности мероприятия раскрыл постоянный представитель РФ при Ассоциации Александр Рыбаков.