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Форвард «Ромы» Афена-Гьян объяснил фразу оператора про бананы в видео с подарком Моуринью

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 12:10
Спорт
Форвард «Ромы» Афена-Гьян объяснил фразу оператора про бананы в видео с подарком Моуринью
Prt Scr youtube.com  /  AS Roma

Рим, 23 ноября. Наставник «Ромы» Жозе Моуринью подарил форварду итальянской команды Феликсу Афена-Гьяну новые кроссовки. Португальский специалист сдержал обещание, которое дал футболисту перед матчем с «Дженоа» в Серии А. В этой встрече 18-летний игрок вышел на замену на 89-й минуте и успел оформить дубль.

Из-за подарка разгорелся скандал. Оказалось, что в видео, на котором запечатлен Афена-Гьян с подарком, оператор сказал: «Там бананы, там бананы». В социальных сетях оператора сразу обвинили в расизме, сообщает VoceGialloRossa.

Форвард «Ромы» Афена-Гьян объяснил фразу оператора про бананы в видео с подарком Моуринью
Prt Scr instagram.com / @ohenegyanfelix9

При этом сам нападающий «Ромы» Афена-Гьян поспешил объяснить болельщикам, что в данной ситуации не было расизма.

«Хочу прояснить для всех, что меня не задела эта реплика, она не расистская. Я ем много бананов, и иногда мы смеемся над этим. Вот почему вы слышали такой комментарий», — написал нападающий в своем Instagram-аккаунте.

В пяти играх итальянского молодежного чемпионата сезона-2021/22 Афена-Гьян забил шесть мячей.

В матче 13-го тура Серии А «Дженоа» проиграл «Роме» со счетом 0:2. Это первый матч для Андрея Шевченко в качестве главного тренера клуба из Генуи.

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Жозе Моуринью рома Феликс Охене Афена-Гьян
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