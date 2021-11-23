Военкор Стешин усомнился в наличии дорогостоящих американских Javelin у военнослужащих ВСУ

Москва, 23 ноября. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что есть все основания сомневаться в правдивости заявления украинских военных о применении американских ПТРК Javelin в Донбассе.

В интервью изданию «Украина.ру» военкор привел три повода усомниться в наличии у ВСУ американских Javelin и заявлении о том, что украинские военнослужащие на самом деле использовали полученные от США комплексы против защитников Донбасса. Стешин отметил, что курс обучения работы с Javelin занимает около десяти недель. Кроме того, сам ПТРК и его эксплуатация являются очень дорогим удовольствием.

«Единственная фотография с Javelin на Украине — это когда кто-то из натовцев на полигоне подо Львовом показывал, как стреляли из учебного образца», — рассказал он.

Журналист подчеркнул, что ручные и станковые противотанковые гранатометы, которые мало чем отличаются от американских ПТРК, применяются с обеих сторон фронта. Стешин уверен, что если бы Киев действительно заполучил такое оружие, то украинские телеканалы с утра до ночи показывали бы их на передовой.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова сообщал, что ВСУ впервые применили Javelin в Донбассе. При этом в ДНР заявили, что Киев в очередной раз «бряцает оружием».