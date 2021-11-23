Актрису Нину Русланову похоронят рядом с певицей Юлией Началовой на Троекуровском кладбище

Москва, 23 ноября. Известную актрису Нину Русланову, которая скончалась на 76-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище, недалеко от того места, где расположена могила певицы Юлии Началовой.

Народная артистка России Русланова за свои заслуги и награды автоматически и бесплатно получила право на выделение могилы на Троекуровском кладбище Москвы, которое было основано в 1962 году на месте бывшего села Троекурово. На этом кладбище похоронены многие знаменитые личности, среди которых Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова с мужем, Анна Политковская, Влад Галкин, Андрей Панин, Виталий Вульф.

Певица Началова, которая также похоронена на Троекуровском кладбище, была большой поклонницей Руслановой. Она очень любила ее роли в фильмах «Небеса обетованные», «Собачье сердце» и «Хрусталев, машину!», передает «Дни.ру».

Nation News / Наталья Агеенко

Ранее стали известны дата и место прощания с Руслановой. Директор Гильдии актеров Валерия Гущина рассказала, что церемония запланирована на 24 ноября в Доме кино.