Проезд в метро Петербурга достигнет 65 рублей: эксперты предрекают городу рост цен

Проезд в метро Санкт-Петербурга с Нового года повысится до 65 рублей за одну поездку, в наземном транспорте — до 60 рублей. Хотя речь идет именно о разовом тарифе, которым горожане пользуются не слишком часто, психологически столь солидная плата за проезд сыграет роль детонатора роста цен и в других городских сферах, считают эксперты.

О предстоящем повышении цен на проезд в городском транспорте сообщили в пресс-службе Смольного по итогам совещания, посвященного городской тарифной политике. Было заявлено, что тариф в 60–65 рублей является разовым, так называемым «гостевым»: чтобы туристы таким способом приносили деньги в городскую казну.

(Отметим, ранее Смольный рассматривал более щадящее увеличение в 2022 году разового тарифа для проезда в городском транспорте — 62 рубля на метро и 57 рублей на наземном транспорте).

Одновременно с этим в 2022 году подорожает и проезд по карте «Подорожник»: разовая поездка с Нового года будет оцениваться в 45 рублей в метро и в 40 рублей на наземном транспорте (на 4 рубля больше, чем сейчас).

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В то же время проезд для пенсионеров, студентов и школьников останется льготным (город несколькими путями покрывает эти расходы, в том числе выплачивая пенсионерам сверх пенсии определенную сумму наличными, которую можно потратить не только на проездной билет). Как обещают чиновники, повышение разового тарифа не отразится на тех, кто пользуется Единой картой петербуржца. Для них обещают даже снижение оплаты за проезд на 4 рубля (10,2%) по сравнению с ценами 2021 года. Для обладателей такой карты стоимость поездки в метро составит 35 рублей.

«При использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость одной поездки составит 31 рубль. Это на 2 рубля, или 6% меньше, чем в этом году», — уточнили в пресс-службе Смольного.

Относительно выгодной останется и оплата проезда в метро банковскими картами «МИР» (46 рублей за одну поездку при оплате через турникет и 41 рубль при использовании токенизированной карты).

Городские власти также напомнили о введении с 1 апреля 2022 года в ходе транспортной реформы пересадочного тарифа «60 минут», ради которого на транспорте вводятся QR-коды (ФАН подробно рассказывал об этом ранее).

Человек, которому нужно делать несколько пересадок, сможет по билету с QR-кодом немного сэкономить. По этому тарифу стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, второй — 10 рублей, третья и последующие будут бесплатными. Условие — уложиться со всеми пересадками в один час. Введение этого тарифа связывают с отменой значительного количества маршруток, что, как полагают сами авторы реформы, приведет к тому, что гражданам за одну поездку придется делать больше пересадок.

Федеральное агентство новостей /

Экономисты соглашаются с тем, что инфляция в России превысила расчетные показатели, тем не менее, по мнению экспертов, столь значительное подорожание проезда в городском транспорте может оказать определенный психологический эффект. На это повышение, скорее всего, отреагируют и другие секторы городской экономики. Первыми поднимут цены маршрутки, за ними подтянутся все остальные, предполагает экономист и политолог, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников. На вопрос, не разгонит ли инфляцию повышение стоимости проезда в Петербурге, экономист ответил так:

«Да, такой риск существует».

По словам ученого, когда текущая и перспективная инфляция, мягко говоря, превышают заложенные в начале года показатели, важно, как повышение цен на транспорт коррелирует со всей экономической ситуацией в городе. Он напомнил, что для граждан расходы на городской транспорт — важная часть бюджета, ведь ежедневные поездки — это то, без чего обойтись нельзя.

«При относительно постоянных расходах их повышение во многом инерционное, так происходит из года в год, — говорит собеседник ФАН. — Как правило, власти объясняют необходимость такого повышения не инфляционными показателями, а необходимостью модернизации городского транспорта».

По мнению экономиста, все зависит от того, сумеют ли в данной ситуации городские власти «продать» петербуржцам предстоящую транспортную реформу, которая, как ФАН писал ранее, особого энтузиазма у горожан не вызывает. Отсутствие нормальной коммуникации властей с горожанами несет в данном случае серьезные риски, отмечает Никита Масленников.

«Если все это на вас обваливается, выливается, как ушат холодной воды, да еще в такой неприятной ситуации, когда килограмм красной икры уже стоит 5 тысяч рублей, а на носу Новый год, — раздражение неизбежно. И оно потянет за собой инфляционные ожидания», — отметил экономист.

А инфляционные ожидания имеют тенденцию сбываться, добавил он.